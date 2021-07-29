Рим, 29 июля, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Главные задачи на новый учебный год в Италии — провести его в очной форме и «нагнать отставание», сказано в проекте министерства образования, опубликованном в четверг, 29 июля.

Paolos Италия

Как сообщалось ранее, в Италии обсуждается возможность обязать сотрудников школ и вузов привиться от коронавируса и отстранять их от работы при отказе без медотвода. Пока власти ограничиваются «настоятельными рекомендациями». Предполагается, что в школах будет сохранен масочный режим. Обсуждается также возможность обязать учащихся старше 12 лет получать так называемые «зеленые паспорта».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на29июля, в Италии умерли128 029человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на19(днем ранее — на15). Число подтвержденных носителей выросло на6171(днем ранее — на5696). Этот показатель увеличивается четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 336 906 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены78 484человека — на4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 635 912человек, что составляет50,87% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).