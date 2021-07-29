29 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Закон о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице, введенный верховным представителем международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, является попыткой ударить по Республике Сербской и ее гражданам, что вызовет затяжной политический кризис в БиГ. Таково мнение сербских и российских экспертов.

Татьяна Стоянович, , 22:29 — REGNUM В Боснии и Герцеговине (БиГ) назрел очередной политический кризис. На этот раз он вызван решением верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовный кодекс страны положение о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году. Это решение вызвало незамедлительную реакцию Республики Сербской. Сначала представители её парламентских партий приняли решение бойкотировать органы власти Боснии и Герцеговины, а 29 июля руководство автономии заявило о намерении дополнить Уголовный кодекс Республики Сербской положением о неисполнении закона Инцко. Также член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил о том, что Республика Сербская будет сопротивляться арестам своих граждан, которых власти в Сараево намерены преследовать за отрицание «геноцида».

Голубац, Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Чем грозит закон о запрете отрицания «геноцида» Республике Сербской и ее гражданам, ИА REGNUM рассказывают сербские и российские эксперты.

Профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич считает, что решение верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко является попыткой уничтожения Республики Сербской.

Президент Республики Сербской Милорад Додик Medija centar Beograd

По словам эксперта, это самый сильный удар по Республике Сербской с 1995 года.

«За решением Инцко стоит Вашингтон, Лондон, Брюссель и Берлин — одним словом, весь политический Запад. Инцко — всего лишь техническое лицо, которое подписалось под навязанной законодательной нормой, де-факто объявляющей Республику Сербскую геноцидным образованием. Все эти действия являются ступеньками на пути к упразднению Республики Сербской и созданию унитарной Боснии и Герцеговины», — полагает Перишич.

Эксперт считает, что почва для введения спорного положения в уголовный кодекс БиГ готовилась через резолюции, которые недавно приняли парламенты Черногории и сепаратистского Косово. В этих документах осуждается любая попытка порицания «геноцида» в Сребренице, напомнил Перишич.

Срджан Перишич «Эти события взаимосвязаны. За резолюциями стоят НАТО и Запад. В 2015 году Западу не удалось протолкнуть в СБ ООН резолюцию о «геноциде в Сребренице», потому что Россия заветировала проект этого документа. Теперь Запад применяет новую методологию и пытается обходными путями навязать сербскому народу ярлык организаторов геноцида».

Перишич считает, что последние события вокруг «геноцида» в Сребренице открывают новый фронт для конфронтации Запада и России, так как Москва последовательно защищает Республику Сербскую.

«Проект резолюции, который Россия и Китай недавно внесли в СБ ООН и который содержал пункт о том, что мандат верховного представителя по Боснии и Герцеговине нужно продлить лишь до 31 июля следующего года, обнажил провальную политику Запада в БиГ. Но резолюция не прошла голосование в СБ ООН, после чего Запад решил дополнительно ударить по Баня-Луке введением спорного закона», — рассказал Перишич.

По мнению эксперта, руководство Республики Сербской располагает несколькими инструментами для борьбы против решения верховного представителя. Это в первую очередь политическая блокада федеральных органов власти Боснии и Герцеговины и ответ законодательных органов власти Республики Сербской, которые примут закон о том, что любое упоминание о Республике Сербской как об образовании, появившемся в результате геноцида, влечет за собой уголовную ответственность, считает он.

Зал заседаний Совета Безопасности ООН (cc) Neptuul

Отвечая на вопрос, насколько в данной ситуации Баня-Лука может рассчитывать на поддержку Белграда, Перишич сказал, что президент Сербии Александр Вучич уже осудил навязывание законодательных норм со стороны верховного представителя и поддержал достигнутое единство всех парламентских партий в Республике Сербской.

«Тем не менее конкретные шаги Белграда будут видны немного позже, когда в Сараево приедет новый и нелегитимный верховный представитель Кристиан Шмидт. Его приезд ожидается 3 августа», — резюмировал Срджан Перишич.

Тем временем российский историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт полагает, что закон Инцко свидетельствует о попытке не уничтожить Республику Сербскую, а нанести ей тяжелый и болезненный удар.

«Достаточно вспомнить, что те же самые боннские полномочия не применялись верховными представителями уже более десяти лет, если память мне не изменяет. Инцко воспользовался ими на прощание — с истечением июля у него заканчивается срок пребывания в должности. Уходя, он решил хлопнуть дверью, но так, чтобы ударить по пальцам в первую очередь Милорада Додика, с которым у него совершенно не сложились отношения за всё время работы в Сараево», — рассказал российский эксперт.

Энгельгардт отметил, что закон о запрете отрицания «геноцида», который ввел в действие Инцко, относится к сфере исторической памяти, но в боснийских реалиях он как раз призван осложнить положение Республики Сербской, так как именно ее представители и ее бывшие военные Гаагским трибуналом признаны виновными в совершении геноцида в отношении боснийских мусульман.

Александр Вучич Kremlin.ru

Георгий Энгельгардт «Законодательная норма Валентина Инцко является одним звеном цепи, которая должна создать базу для дальнейшего тихого удушения Республики Сербской и для постановки под вопрос ее автономного статуса. Не исключено, что в будущем будет заявлено о том, что сама эта республика — плод геноцида, проведенного во время войны, и как таковая она не имеет морального права на существование. Также закон Инцко закладывает базу для массового выдвижения исков для возмещения морального ущерба со стороны боснийских мусульман. Это может болезненно ударить по финансам Республики Сербской».

По словам Энгельгардта, Республика Сербская таким образом оказалась в довольно серьезной ситуации. Формально закон о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице действует на территории всей БиГ, республика является ее частью, и с формальной точки зрения он обязателен для исполнения в том числе на территории сербской автономии, уточнил эксперт. При этом закон введен по боннским полномочиям 1997 года, которые действительно дали верховному представителю право принимать обязательные к исполнению решения, которые к тому же незамедлительно вступают в силу, продолжил Энгельгардт.

«Тем не менее позиция Милорада Додика заключается в том, что Республика Сербская откажется исполнять этот закон. Это может вызвать правовую коллизию и создать основу для затяжного политического кризиса в БиГ. Есть ли у республики потенциал выстоять в этом кризисе? Мы видели, что из схожих политических ситуаций, например вокруг референдумов в 2011 и 2016 году, Баня-Лука всегда находила аккуратный выход, учитывающий ее интересы. Сейчас у Республики Сербской есть шанс как минимум оставить этот закон неприменяемым. Все зависит от политического единства внутри республики и решимости оказать сопротивление», — подытожил Георгий Энгельгардт.