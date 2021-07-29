Татьяна Стоянович, 29 июля 2021, 22:29 — REGNUM В Боснии и Герцеговине (БиГ) назрел очередной политический кризис. На этот раз он вызван решением верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовный кодекс страны положение о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году. Это решение вызвало незамедлительную реакцию Республики Сербской. Сначала представители её парламентских партий приняли решение бойкотировать органы власти Боснии и Герцеговины, а 29 июля руководство автономии заявило о намерении дополнить Уголовный кодекс Республики Сербской положением о неисполнении закона Инцко. Также член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил о том, что Республика Сербская будет сопротивляться арестам своих граждан, которых власти в Сараево намерены преследовать за отрицание «геноцида».
Чем грозит закон о запрете отрицания «геноцида» Республике Сербской и ее гражданам, ИА REGNUM рассказывают сербские и российские эксперты.
Профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич считает, что решение верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко является попыткой уничтожения Республики Сербской.
По словам эксперта, это самый сильный удар по Республике Сербской с 1995 года.
«За решением Инцко стоит Вашингтон, Лондон, Брюссель и Берлин — одним словом, весь политический Запад. Инцко — всего лишь техническое лицо, которое подписалось под навязанной законодательной нормой, де-факто объявляющей Республику Сербскую геноцидным образованием. Все эти действия являются ступеньками на пути к упразднению Республики Сербской и созданию унитарной Боснии и Герцеговины», — полагает Перишич.
Эксперт считает, что почва для введения спорного положения в уголовный кодекс БиГ готовилась через резолюции, которые недавно приняли парламенты Черногории и сепаратистского Косово. В этих документах осуждается любая попытка порицания «геноцида» в Сребренице, напомнил Перишич.
Перишич считает, что последние события вокруг «геноцида» в Сребренице открывают новый фронт для конфронтации Запада и России, так как Москва последовательно защищает Республику Сербскую.
«Проект резолюции, который Россия и Китай недавно внесли в СБ ООН и который содержал пункт о том, что мандат верховного представителя по Боснии и Герцеговине нужно продлить лишь до 31 июля следующего года, обнажил провальную политику Запада в БиГ. Но резолюция не прошла голосование в СБ ООН, после чего Запад решил дополнительно ударить по Баня-Луке введением спорного закона», — рассказал Перишич.
По мнению эксперта, руководство Республики Сербской располагает несколькими инструментами для борьбы против решения верховного представителя. Это в первую очередь политическая блокада федеральных органов власти Боснии и Герцеговины и ответ законодательных органов власти Республики Сербской, которые примут закон о том, что любое упоминание о Республике Сербской как об образовании, появившемся в результате геноцида, влечет за собой уголовную ответственность, считает он.
Отвечая на вопрос, насколько в данной ситуации Баня-Лука может рассчитывать на поддержку Белграда, Перишич сказал, что президент Сербии Александр Вучич уже осудил навязывание законодательных норм со стороны верховного представителя и поддержал достигнутое единство всех парламентских партий в Республике Сербской.
«Тем не менее конкретные шаги Белграда будут видны немного позже, когда в Сараево приедет новый и нелегитимный верховный представитель Кристиан Шмидт. Его приезд ожидается 3 августа», — резюмировал Срджан Перишич.
Тем временем российский историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт полагает, что закон Инцко свидетельствует о попытке не уничтожить Республику Сербскую, а нанести ей тяжелый и болезненный удар.
«Достаточно вспомнить, что те же самые боннские полномочия не применялись верховными представителями уже более десяти лет, если память мне не изменяет. Инцко воспользовался ими на прощание — с истечением июля у него заканчивается срок пребывания в должности. Уходя, он решил хлопнуть дверью, но так, чтобы ударить по пальцам в первую очередь Милорада Додика, с которым у него совершенно не сложились отношения за всё время работы в Сараево», — рассказал российский эксперт.
Энгельгардт отметил, что закон о запрете отрицания «геноцида», который ввел в действие Инцко, относится к сфере исторической памяти, но в боснийских реалиях он как раз призван осложнить положение Республики Сербской, так как именно ее представители и ее бывшие военные Гаагским трибуналом признаны виновными в совершении геноцида в отношении боснийских мусульман.
По словам Энгельгардта, Республика Сербская таким образом оказалась в довольно серьезной ситуации. Формально закон о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице действует на территории всей БиГ, республика является ее частью, и с формальной точки зрения он обязателен для исполнения в том числе на территории сербской автономии, уточнил эксперт. При этом закон введен по боннским полномочиям 1997 года, которые действительно дали верховному представителю право принимать обязательные к исполнению решения, которые к тому же незамедлительно вступают в силу, продолжил Энгельгардт.
«Тем не менее позиция Милорада Додика заключается в том, что Республика Сербская откажется исполнять этот закон. Это может вызвать правовую коллизию и создать основу для затяжного политического кризиса в БиГ. Есть ли у республики потенциал выстоять в этом кризисе? Мы видели, что из схожих политических ситуаций, например вокруг референдумов в 2011 и 2016 году, Баня-Лука всегда находила аккуратный выход, учитывающий ее интересы. Сейчас у Республики Сербской есть шанс как минимум оставить этот закон неприменяемым. Все зависит от политического единства внутри республики и решимости оказать сопротивление», — подытожил Георгий Энгельгардт.