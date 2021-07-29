Вашингтон, 29 июля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Американская исполнительница Лиззо в прямом эфире своего TikTok-аккаунта заявила, что беременна. Об этом пишет издание Peopletalk.

Gage Skidmore Крис Эванс

По словам певицы, отцом будущего ребёнка является актёр Крис Эванс, исполняющий роль супергероя Капитана Америки в фильмах студии Marvel. «Хотела сохранить это между нами двумя, но поскольку сегодня я в прямом эфире, то рассказываю. У нас будет Маленькая Америка!» — говорит Лиззо. Актёр пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Лиззо уже заявляла о своих чувствах к актёру — она отправила ему видео, на которых признавалась в любви к Эвансу. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.