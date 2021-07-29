Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Disney и Marvel назвали дату премьеры сериала «Соколиный глаз», главную роль в котором исполнит Джереми Реннер. Об этом 29 июля сообщает портал TVLine.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Потоковый сервис Disney Plus покажет первый эпизод шоу 24 ноября 2021 года. По сюжету, Клинт Бартон (Реннер) встретит молодую лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), которая является большой поклонницей героя.

Напомним, «Соколиный глаз» — это один из сериалов Marvel, которые являются частью созданной студией киновселенной. Компания уже выпустила шоу «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи», сейчас в производстве компании находятся сериалы «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк».