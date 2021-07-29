Канберра, 29 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Австралийская актриса Ребел Уилсон сообщила о настоящих причинах своего похудения. Об этом 29 июля пишет издание Peopletalk.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

Актриса призналась, что сбросила около 30 килограммов ради здоровой беременности. «…если я похудею, это даст мне больше шансов получить яйцеклетки лучшего качества и заморозить их для будущей беременности», — объяснила артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Ребел Уилсон известна по ролям в комедиях «Идеальный голос» и «Холостячки». В 2012 году она вошла в список наиболее перспективных в Голливуде персон моложе 30 лет, однако на тот момент ей уже было 32 года.