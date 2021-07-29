Москва, 29 июля, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Новые правила для не прошедших вакцинацию от COVID-19 возвращающихся в Россию граждан вступают в силу с 30 июля.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Согласно опубликованному 29 июля на официальном портале правовой информации постановлению главы Роспотребнадзора, прибывающие из-за рубежа должны в течение четырёх дней после приезда загрузить на портал госуслуг результаты ПЦР-тестов по коронавирусу.

То есть уточняется срок подачи сведений о том, болен человек COVID-19 или нет — согласно результату тестирования. До сих пор указывалось, что приезжающий должен «в обязательном порядке» размещать результаты — но срок не указывался.