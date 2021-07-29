Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Создатели фильма «Дом Гуччи» выложили в сеть несколько новых постеров, на которых запечатлены известные актёры в образах героев. Публикации были размещены 29 июля на twitter-странице проекта.

Tobias Wrzal Кино

Плакат с Джаредом Лето удивил пользователей соцсети, поскольку они не узнали актёра. Лето исполнит в фильме роль Паоло Гуччи. Премьера картины состоится в ноябре 2021 года.

https://twitter.com/gagadaily/status/1420762336910929920

https://twitter.com/HouseOfGucciMov/status/1420764638455635968

Напомним, в качестве режиссёра проекта выступает Ридли Скотт. В основу фильма легла книга писательницы Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».