Вашингтон, 29 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Американская актриса Джейми Ли Кёртис сообщила, что её 25-летний сын Томас является трансгендерной женщиной. Об этом 29 июля пишет издание Peopletalk.

Jbsa.mil Символ трансгендеров

По словам актрисы, они с мужем Кристофером Гестом«с гордостью наблюдали, как их сын стал их дочерью Руби». Она также отметила, что Руби в скором времени выйдет замуж.

ИА REGNUM напоминает, что Джейми Ли Кёртис и Кристофер Гест женаты с 1984 года. У пары двое приёмных детей — Энни и Руби (Томас).