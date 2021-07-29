Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. «Ростов» согласовал трансфер капитана датской футбольной команды «Брондбю» Андреаса Макше.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По данным портала Bt. dk, российский клуб вплатит 2 миллиона евро в качестве компенсации за переход 27-летнего защитника.

В ближайшее время игрок прибудет в Ростов для прохождения медицинского обследования.

В минувшем розыгрыше чемпионата Дании Макше принял участие в 30 матчах и отличился двумя голами.