Токио, 29 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Очередное обновление New Pokemon Snap добавит в игру новые карты и существ. Об этом 29 июля сообщает twitter-страница Nintendo UK.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

В симуляторе фотографа по вселенной Pokemon появятся 20 новых монстров и три новых карты. Локация The Secret Side Path является своеобразной отсылкой к фильму «Дорогая, я уменьшил детей», при её посещении игрок будет уменьшен до размера насекомого. Релиз обновления состоится 3 и 4 августа 2021 года (в зависимости от региона).

https://twitter.com/NintendoUK/status/1420738749244264448

Напомним, релиз New Pokemon Snap состоялся 30 апреля 2021 года. Разработкой игры занимается компания Bandai Namco Studios.