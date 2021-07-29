Ярославль, 29 июля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова (КПРФ) и её помощник Андрей Брой получили повестки в полицию для составления протокола по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия. Фотографии повесток размещены в социальных сетях сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Гроб» у мэрии Ярославля

Депутата и её помощника хотят привлечь за акцию 28 июля, когда к входу в мэрию активисты принесли предмет, похожий на гроб, с надписью «Общественный транспорт». К «гробу» были возложены венки. Никаких речей участники не произносили, да и простоял «гроб» около пяти минут — его забрали сотрудники мэрии.

По статье 20.2 КоАП РФ депутату грозит штраф от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток. Впрочем, виновность или невиновность в правонарушении может определить только суд.