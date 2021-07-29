Приштина, Сербия, 29 июля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи, спикер парламента республики Главк Конюфца и премьер-министр Косово Альбин Курти 29 июля провели встречу с семьями погибших в ДТП в Хорватии.

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первые лица Косово выразили соболезнования семьям погибших и пообещали им поддержку властей. Представители Косово выразили благодарность хорватским властям, обеспечившим медицинскую помощь пострадавшим в аварии 44 пассажирам. Присутствовавшие на встрече выразили огорчение тем, что люди, ожидавшие воссоединения я семьями, пережили такую трагедию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, автобус, перевозивший 69 человек, направлялся из Германии в Косово и перевернулся из-за того, что один из водителей уснул за рулем. В результате аварии погибли 10 человек, 44 были ранены. Среди погибших оказались дети.