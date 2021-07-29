Киев, , 21:11 — REGNUM Украина обжалует сертификацию газопровода «Северный поток — 2», если подобное решение будет принято. Об этом заявил 29 июля директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью изданию «Новое время».

А мы против! Цитата из м/ф «А Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 17979. СССР

«Самый негативный для нас сценарий, если «Северный поток — 2» будет сертифицирован в этом году. В этом случае решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством», — сказал он.

Чиновник добавил что сертификация предусматривает выполнение норм европейского законодательства в сфере энергетики, в частности Третьего энергетического пакета, согласно которому доступ к газопроводу должны иметь другие поставщики газа.

«Я считаю, что у нас ещё есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против «Северного потока — 2», — добавил Макогон.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук назвала «Северный поток — 2» всеобщим «поражением», а также отметила, что высокие цены на газ способствуют завершению строительства и запуска газопровода.

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