Рим, 29 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании в четверг, 29 июля, согласовало проект реформы системы правосудия.

(сс) CWitte Молоток

Основным изменением должно стать ускорение рассмотрения дел — сейчас Италия занимает по этому показателю одно из последних мест в ЕС.

В особом режиме предполагается рассматривать дела, связанные с мафиозными преступлениями, торговлей наркотиками, терроризмом, сексуальным насилием.

«Теперь справедливость будет наступать быстрее», — заявила министр юстиции Марта Картабиа.