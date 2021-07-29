Правительство Италии согласовало проект судебного ускорения
Рим, 29 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании в четверг, 29 июля, согласовало проект реформы системы правосудия.
(сс) CWitte
Молоток
Основным изменением должно стать ускорение рассмотрения дел — сейчас Италия занимает по этому показателю одно из последних мест в ЕС.
В особом режиме предполагается рассматривать дела, связанные с мафиозными преступлениями, торговлей наркотиками, терроризмом, сексуальным насилием.
«Теперь справедливость будет наступать быстрее», — заявила министр юстиции Марта Картабиа.