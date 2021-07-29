Вашингтон, 29 июля, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Редакция портала Screen Rant составила топ-10 самых смешных аниме-сериалов в жанре «исекай» (в таких произведениях главный герой попадает в альтернативный или виртуальный мир). Рейтинг был опубликован 29 июля на сайте издания.

Цитата из м/с «KonoSuba». реж Такаоми Канасаки. 2016. Япония Кадзума Сато и команда

Во вторую часть списка вошли шоу «Осторожный герой: и без того сильнейший, он слишком осторожен!», «Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум», «Моя реинкарнация в отоме-игре в качестве главной Злодейки…», «Сатана на подработке» и «Да, я паук, и что же?».

Пятое место досталось сериалу «Лунное путешествие приведёт к новому миру», четвёртое — «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту». Третью и вторую позиции заняли «Служанка-дракон госпожи Кобаяши» и «Связь принцесс: Повторное погружение». Первое место редакция Screen Rant отдала шоу «Да благословят боги сей расчудесный мир!» (KonoSuba).

Напомним, в июне 2021 года Screen Rant опубликовал рейтинг аниме-проектов, которые, по мнению редакции, выдержали испытание временем. Первую позицию журналисты отдали сериалу «Роза Версаля» (The Rose of Versailles).