Ярославль, 29 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по контролю за состоянием общественного транспорта и выявили немало нарушений. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

УГИБДД по ЯО Автобус в Ярославле

«Инспекторами ГИБДД было проверено более 50 автобусов, составлено 23 административных материала на водителей автобусов за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, и 3 — на должностных лиц за осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», — сообщили в УГИБДД России по Ярославской области.

Автоинспекция обещает продолжить контроль за соблюдением требований к пассажирским перевозкам в Ярославле.