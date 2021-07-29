«Тампа» заключила контракт с 36-летним Кори Перри
Тампа, США, 29 июля, 2021, 20:54 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключили контракт с нападающим Кори Перри.
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Кори Перри
По данным журналиста Кевина Уикса, стороны согласовали двухлетний контракт со среднегодовым окладом в размере одного миллиона долларов.
В минувшем сезоне 36-летний хоккеиста защищал цвета «Монреаля», в составе которых провел 49 матчей и набрал 21 (9+12) очко.
В плей-офф Кубка Стэнли, где «Монреаль» смог добраться до финала, Перри отличился 10 (4+6) очками в 22 матчах.