Купертино, США, 29 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Потоковый сервис Apple TV Plus выложил в сеть новый трейлер второго сезона сериала «Видеть». Ролик был опубликован 29 июля на YouTube-канале Apple TV.

Astryd_MAD Пульт TV

В продолжении шоу появится Дэйв Батиста, он исполнит роль Эдо Восса — брата и соперника главного героя Бабы Восса (Джейсон Момоа). Создатели сериала показали в трейлере, как персонажи готовятся к неизбежной войне.

Премьера второго сезона «Видеть» состоится 27 августа 2021 года на сайте Apple TV Plus. Действие сериала происходит в мире будущего, где все представители человеческой расы утратили зрение.