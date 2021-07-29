Киев, 29 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На Украине прошли испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм «Тайфун-1». Об этом сообщила 29 июля пресс-служба министерства обороны Украины.

Vilkha MLRS Пуск ракет РСЗО «Ольха»

Снаряд разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба».

"Результаты испытаний «Тайфун-1» будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2» для модернизированной системы залпового огня «Буревий», — процитировали в пресс-службе слова министра обороны Украины Андрея Тарана.

Чиновник также сообщил, что КБ «Южное» работает над ремонтом и модернизацией ракет для тактического комплекса «Точка-У». В ходе опытного ремонта ракеты были оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

По словам Тарана, в данный момент завершаются испытания ракеты калибра 300 мм «Вильха-М» для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз призвал Россию не беспокоиться из-за поставок турецкого оружия на Украину.