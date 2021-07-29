Киев, , 20:30 — REGNUM В сентябре 2021 года представители Европейского союза будут готовы вновь обсудить вопрос выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщила 29 июля пресс-служба минфина Украины.

Валдис Домбровскис

«Мы готовы вернуться к вопросу получения [Украиной] второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года», — заявил он.

По словам еврочиновника, поводом для продолжения диалога стал «значительный прогресс в реформировании разных сфер» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. В ходе разговора стало известно, что представители МВФ также посетят Киев в сентябре 2021 года.

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