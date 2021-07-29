Тайбэй, , 20:20 — REGNUM Новый виток напряженности в китайско-американских отношениях возник из-за продолжения США двусмысленной политики в отношении Тайваня. Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэньлянь резко выступила против контактов в военной сфере между США и островом; Вашингтону в связи с этим заявлен решительный протест. Об этом 29 июля сообщает Синьхуа, указывая, что в заявлении подчеркивается незыблемость принципа одного Китая, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Поводом для дипломатического демарша китайской стороны послужили недавние высказывания главы Пентагона Ллойда Остина в отношении перспектив дальнейшего сотрудничества между США и Тайванем. Чжу Фэньлянь призвала Вашингтон строго соблюдать принцип одного Китая, зафиксированный в трех совместных китайско-американских коммюнике, и не допускать «неправильных сигналов» США правящим на острове сепаратистам из Демократической прогрессивной партии (ДПП). Попытки добиться «независимости» Тайваня подтолкнут тайваньский народ к катастрофе, подчеркнула Чжу Фэньлянь.