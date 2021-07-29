Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В Вашингтон прибыл и приступил к исполнению обязанностей новый посол КНР в США Цинь Ган. В своем первом выступлении перед представителями китайских и американских СМИ он заявил, что дверь двусторонних отношений открыта и не может быть заперта, ибо это веление времени, общая мировая тенденция, отражающая чаяния народов жить в мире и добрососедстве. Об этом 29 июля сообщает Синьхуа, подробно информируя о первом дне работы руководителя китайского дипломатического представительства в США.

В своем выступлении посол в очередной раз напомнил о 50-летии секретного визита в Пекин Генри Киссинджера, что послужило нормализации отношений КНР и США. Все эти годы, несмотря на сложные перипетии, подчеркнул дипломат, китайско-американские связи укреплялись и развивались. Это оказало глубокое влияние не только на две страны, но и на весь мир, сделав его более открытым, а также существенно изменило ход исторических событий. Ранее Цинь Ган занимал пост заместителя главы МИД КНР.