Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Представители общественности, бизнесмены, инвесторы и арендаторы провели 28 июня встречу, посвященную дальнейшей судьбе и реконструкции Апраксина двора. Как сообщает «Мойка78», приглашенные на мероприятие представители профильных комитетов Смольного его проигнорировали. Издание отмечает, что сегодня Апраксин двор представляет собой запущенную территорию в центре Санкт-Петербурга, где развернута стихийная торговля. Попытки приспособить его к современным условиям и провести комплексную реставрацию зданий исторического комплекса предпринимались давно. Но каждый раз осуществление проекта откладывалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Рынок на территории Апраксина двора

Собравшиеся в баре Money Honey инвесторы и собственники планировали обсудить с представителями власти, какие бюрократические препоны мешают начать комплексное преображение Апраксина двора. Участники встречи рассчитывали услышать ответы на вопросы о том, кто сегодня является собственником Апраксина двора и какие существуют перспективные проекты развития территории. Но больше всего их интересовало, почему до сих пор не начали реализовывать эти проекты и каким власти видят будущее «Апрашки».

Задать эти вопросы оказалось некому, поскольку представители комитетов Смольного по инвестициям, законности, охране памятников, а также чиновники администрации Центрального района проигнорировали приглашение на данную встречу.

Территория Апраксина двора, где расположен один из старейших рынков, находится в шаговой доступности от Невского проспекта и при этом, как отмечает издание, является одним из самых криминогенных мест в городе. За последние несколько лет здесь произошло несколько массовых драк с применением оружия. Между тем Апраксин двор имеет огромный инвестиционный, торговый и туристический потенциал, но для этого необходимо принять и осуществить комплексную программу развития его территории. Нежелание чиновников принимать участие в обсуждении этих вопросов вызывает недоумение у общественности Петербурга, отмечает «Мойка78».