Магнитогорск, Челябинская область, 29 июля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области первый родильный дом снова отдают под пациентов с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 30 июня под них там развернут 1−5 коек. Ранее это учреждение уже использовалось в качестве ковидария.

На время работы учреждения в качестве госпиталя будущим матерям будут оказывать помощь в роддомах №2 и №3. А в случае нужды на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительный коечный фонд.