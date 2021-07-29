Москва, 29 июля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Информацию о возможном оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны, допущенном в постановке театра «Современник» проверяет Следственный комитет России, сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Изучить эту информацию поручил своему ведомству глава СКР Александр Бастрыкин — «в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ».

«Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.