Москва, 29 июля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Деградация отношений с Россией и выход из-под контроля русофобского меньшинства — вот чего на самом деле добился Брюссель», — констатировал Слуцкий в ТГ-канале.

Он также обратил внимание на еще один фактор — контрмеры.

«В конце 2020 года было опубликовано исследование торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет 21 млрд евро. Потери одной только Германии составляют 5,45 млрд евро. Как сообщил в 2019 году в ходе прямой линии президент России, Евросоюз с 2014 года из-за «санкционной войны» недополучил 240 млрд долларов. По данным германского института IFO, более 800 компаний ФРГ пострадали из-за санкций Евросоюза в отношении РФ. А на самом деле товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, о чем говорили в МИД», — указал Слуцкий.

Заявленная главой государства сумма в 240 млрд долларов — это именно прямые потери Брюсселя, тогда как косвенные расчету не поддаются, подчеркнул глава комитета Госдумы.

«Интересно, именно про этот «эффект» говорит Боррель? Действительно, «впечатляющий» результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?» — задает он вопрос.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что «выбирать направления сотрудничества с Евросоюзом Россия будет исходя из собственных национальных интересов».

«Двуличие, двойные стандарты и недальновидность европейских чиновников не в первый раз демонстрирует глава европейской дипломатии. Когда всем давно очевидно, что никакие санкции не способны заставить Россию менять в угоду чужим интересам собственную внутреннюю и внешнюю политику, еврочиновник заявляет об их эффективности», — заявил Железняк.

По мнению Борреля, политика не может быть основана только на санкциях, однако наступает момент, когда их необходимо ввести — «потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь заявлениями».