Минск, , 20:00 — REGNUM От должности посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству — в Люксембурге и от должности постпреда Белоруссии при Европейском союзе освобождён 29 июля Александр Михневич, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

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Отмечается, что соответствующий указ подписал сегодня, 29 июля, президент республики Александр Лукашенко. Это произошло в связи с уходом дипломата в отставку.

«Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

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