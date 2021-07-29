Ярославль, , 19:49 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Госдумы России Анатолия Лисицына («Справедливая Россия — За Правду»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Лисицын Страница Анатолия Лисицына в Facebook

Лисицын — самый опытный ярославский политик, долгие годы он работал губернатором Ярославской области, был депутатом Госдумы России и членом Совета Федерации.

«По-прежнему уверен, что Ярославскую область в Думе должны представлять те, кто непосредственно проживает на этой земле: ездит и ходит зимой по тем же дорогам, разделяет все чаяния жизни области от ЖКХ до социальной сферы. Не планирует переезжать, отработав по договору, а озабочен долгосрочными перспективами развития именно этой территории. Условия жизни жителей области и города не становятся лучше. Непродуманная транспортная реформа, плохие дороги и некачественная уборка зимой, воровство денег на бюджетных проектах», — объяснил Лисицын мотивы своего участия в избирательной кампании.

Бывший губернатор говорит, что ярославцы во многом разуверились в выборах. Однако именно выборы позволяют донести мнение людей до власти.

«Это возможность людей высказаться относительно всего происходящего. Выбирая в Думу ярославца с опытом, способного говорить о реальном положении дел в регионе, избиратель изъявляет свою волю быть услышанным! 19 сентября идите на выборы! Выбирайте того, кто способен не только достойно представить регион на федеральном уровне, а кто имеет желание и опыт говорить о региональной жизни без прикрас», — сказал Анатолий Лисицын.

Лисицын принимает участие в выборах по 194 округу. Конкуренцию ему составят Елена Кузнецова (КПРФ), Андрей Коваленко («Единая Россия»), Ирина Лобанова (ЛДПР). Эти кандидаты также уже зарегистрированы. Всего же в округе ожидается около 10 кандидатов от различных партий.

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