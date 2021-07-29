Майкоп, 29 июля, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития субъектов Юга страны, которое 29 июля провел заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин совместно с полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Владимир Устинов на совещании отметил, что в 2021 году основные показатели социально-экономического развития Южного федерального округа улучшились в сравнении с прошлым годом. В частности, снизилась безработица, увеличился выпуск промышленной продукции, ожидается хороший урожай зерновых, есть позитивная динамика в строительстве жилья. Вместе с тем, остаётся ряд проблем, требующих решения в том числе на федеральном уровне.

Марат Хуснуллин подчеркнул важность эффективного исполнения национальных проектов и поиска новых точек роста для регионов. В этих целях по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в каждом из регионов ЮФО будут определены приоритетные инвестпроекты и наиболее острые проблемные вопросы.

«Каждый регион должен подготовить предложения по инвестиционным проектам и проблемным вопросам и направить их в Минэкономразвития РФ. Следующий вопрос — нам необходимо актуализировать стратегии социально-экономического развития субъектов, обеспечить сквозное соответствие ключевых показателей со стратегией федерального округа, а также национальными целями», — сказал Марат Хуснуллин.

На совещании были заслушаны доклады представителей профильных министерств о состоянии экономики и финансов в регионах Юга. Адыгея была названа в числе регионов страны с высоким качеством управления финансами. Также рассматривались вопросы реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

В Республике Адыгея, согласно нацпроекту, в 2021 году должно быть построено 257 тыс. кв. метров жилья, введено 221,1 тыс. кв. метров. Планируется, что к концу года этот показатель достигнет 300 тыс. кв. метров. Также в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется досрочно расселить 343 человека из 6,4 тыс. кв. метров аварийного жилья.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который в Адыгее реализуется с опережением графика, уже начались работы по ремонту объектов 2022 года. Планируется отремонтировать 56 км дорожного полотна, работы пройдут на 47 объектах. Также намечено строительство транспортной развязки Энем — Новобжегокай.

На совещании обсуждался ход реализации индивидуальных программ развития Адыгеи и Калмыкии. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в качестве представителя курирующего министерства дал высокую оценку реализации программы в Республике Адыгея.

«По всем пунктам индивидуальной программы развития идёт активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды», — сказал Джамбулат Хатуов.

После видеоконференции с вице-премьером РФ глава Адыгеи провёл рабочее совещание с членами правительства РА, где обсуждались конкретные шаги по решению поставленных куратором округа задач.

«Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ. Это показывает и наш опыт взаимодействия с федеральным центром при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, которая стартовала в прошлом году при кураторстве Минсельхоза РФ и уже дала положительные результаты. Мы стремимся неукоснительно следовать федеральным рекомендациям при реализации нацпроектов, госпрограмм. В выполнении задач, обозначенных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, мы опирались и будем опираться как на свой опыт, лучшие практики регионов так и, конечно, на рекомендации куратора нашего округа Марата Хуснуллина. Уверен, при поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона для повышения благосостояния граждан», — прокомментировал глава Адыгеи.