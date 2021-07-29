Вашингтон, 29 июля, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Поклонник Minecraft воссоздал в игре городскую площадь из Stardew Valley. Об этом 29 июля сообщает портал PC GamesN.

Мед в Minecraft

Геймер, известный на Reddit под ником Rwww_, опубликовал на форуме несколько скриншотов. Он отметил, что в будущем планирует воссоздать в Minecraft всю карту популярного симулятора жизни фермера.

Отметим, что разработчик Stardew Valley Эрик Бароне ранее играл на сервере ролевых игр HarvestCraft (сервер, администрация которого воссоздала на базе Minecraft мир из серии японских симуляторов жизни фермера Harvest Moon). В 2020 году пользователи Reddit обнаружили его ник на сайте, позже Бароне подтвердил, что это действительно был он.