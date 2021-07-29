Москва, , 19:46 — REGNUM России следует жёстче использовать экономические рычаги давления в своих интересах и интересах Приднестровья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил член экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

«Я думаю, это экономические и информационные меры. С другой стороны, мы должны понимать, что молдавский экспорт, на кого он ориентирован? На нас. И поэтому пощекотать (нервы) и предупредить… не просто сказать так, что потом забудут, а так, чтобы люди понимали, что это очень чревато», — заявил Савельев.

«С другой стороны, конечно, нужны экстренные меры по переформатированию экономического сотрудничества с Приднестровьем, чтобы переломить эту тенденцию демографическую. Иначе — а зачем тогда что-либо делать?» — продолжил он.