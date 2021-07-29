Москва, 29 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Решительный шаг, который могла бы сделать Россия в отношении Приднестровья, состоит в том, чтобы вернуть проблематику этой страны в информационную повестку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил шеф-редактор ИА REGNUMВладимир Зотов на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

«Что, на мой взгляд, российское государство может сделать сейчас и, надо сказать, без особых усилий — это вернуть Приднестровье в российскую информационную повестку», — заявил Зотов.

«Украина есть, Донбасс есть, Приднестровья нет», — отметил он.