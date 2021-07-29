Лондон, , 19:32 — REGNUM Адвокаты королевы Великобритании Елизаветы II тайно лоббировали среди шотландских министров внесение поправок в законопроект о сокращении выбросов углекислого газа для исключения из-под его юрисдикции частных монарших земель, пишет британская газета The Guardian.

Ранее правительство Николы Стерджен объявило данный законопроект ключевым юридическим актом по борьбе с чрезвычайной ситуацией в области климата. Отмечалось, что закон поможет сократить выбросы, снизить нехватку топлива и создать «экологически чистые» рабочие места, передаёт ИА «Красная весна».

Освобождение от обязательств в рамках этого закона означает, что королева, являющаяся одним из крупнейших землевладельцев в Шотландии, будет единственным человеком в стране, от которого не потребуется оказывать содействие строительству трубопроводов для обогрева зданий с использованием возобновляемых источников энергии.

Журналисты выяснили, что адвокаты Елизаветы II добились разрешения от правительства Шотландии около полугода назад, используя так называемое «согласие королевы» — малоизвестную парламентскую процедуру, которая даёт монарху право заранее ознакомиться с законодательными проектами. Этот тайный парламентский механизм существовал как обычай с XVIII века.

В серии отчётов за последние месяцы британское издание рассказало, как королева неоднократно использовала привилегированный доступ к законопроектам, чтобы лоббировать изменения законодательства Великобритании в своих частных интересах или для отражения её мнений в период с конца 1960-х по 1980-е годы.

Эксперт партии Шотландских либеральных демократов Лили Хамфриз, воспользовавшись законом о свободе информации, обнаружила также новые документы, из которых следует, что королева использовала особый доступ к шотландскому законодательству для вмешательства в парламентский процесс совсем недавно — в феврале 2021 года.

Из документов также следует, что правительство Николы Стерджен скрыло факт лоббирования в текущем году, отвечая на вопросы в ходе парламентских дебатов по законопроекту о зелёной энергии.

Британское издание отмечает, что вскрывшиеся факты противоречат публичной приверженности королевской семьи решению климатического кризиса с учётом того, что принц Уильям недавно присоединился к своему отцу Чарльзу в кампании по сокращению выбросов в атмосферу и защите планеты.