Нью-Йорк, США, 29 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Калеб Маклафлин, исполняющий в сериале Netflix «Очень странные дела» роль Лукаса Синклера, назвал четвёртый сезон шоу «безумным». Об этом 29 июля сообщает портал GamesRadar.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Актёр сказал, что его очень радует то, что люди получат возможность увидеть продолжение шоу. Он отметил, что четвёртый сезон будет серьёзно отличаться от третьего и второго.

«Сюжетные линии безумны. Будет действительно интересно услышать, что люди думают об этом», — сказал Маклафлин, отметив, что его впечатляет то, что никто не знает, что было на съёмках. «Это безумие», — подытожил актёр.

Напомним, пока Netflix не назвал дату премьеры четвёртого сезона «Очень странных дел». Продолжения сериала снимали на протяжении двух лет из-за эпидемии коронавируса.