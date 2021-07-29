Киев, 29 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Посольство США на Украине выразило соболезнования семьям граждан страны, погибших в результате аварии спортивного самолёта в Ивано-Франковской области Украины. Соответствующее заявление появилось на странице посольства в социальной сети Facebook.

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«Посольство США предоставляет всю необходимую помощь семьям американцев, которые погибли в результате этой авиакатастрофы», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Еврейской общины Украины, погибшие в авиакатастрофе в районе населённого пункта Шепаровцы были хасидами. Двое — граждане США, проживавшие в Монси и Вильямсбурге, третий — гражданин Великобритании из Лондона.

Напомним, лёгкий самолёт WT-10 Advantic упал на частный дом. Погибли четыре человека — три иностранца и украинский пилот Игорь Табанюк.