Москва, , 19:27 — REGNUM Чтобы контролировать ситуацию в Приднестровье, России следует обратить внимание на противоречие экономических интересов региональных игроков в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил историк, политконсультант Лев Вершинин на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Карта Приднестровья

«Как позитив на данный момент я вижу только одно… может быть, какой-то позитив был бы, если бы Москва попыталась сыграть на противостоянии экономических интересов в Молдове Румынии и Турции», — заявил Вершинин.

«На данный момент с Турцией отношения неплохи, как бы. Мы все понимаем, что ничего хорошего не будет, но на данный момент взаимопонимание есть», — отметил он.

По его мнению, Турция работает с Молдовой примерно в том же русле, как Польша долгое время работала с Белоруссией.

«Поскольку многие объекты, интересующие Румынию, до сих пор не проданы, потому что Анкара как бы предлагает варианты… может быть, пользуясь тем, что с Турцией сейчас пока что всё ещё не совсем уж плохо, и можно как-то договориться — играть на этом. Политических моментов я просто не вижу», — указал Вершинин.

Арсенал политического давления у Москвы иссяк полностью, и остались только направления военного и экономического характер, указал он.