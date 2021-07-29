Нарьян-Мар, 29 июля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Ненецкий автономный округ поступила тысяча доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«Сегодня на оперативном штабе дал распоряжение профильному ведомству направить новую вакцину во все пункты вакцинации Нарьян-Мара и посёлка Искателей. Привиться «Спутником Лайт» можно будет уже завтра», — написал Бездудный.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, прививку от новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе сделали 13 329 человек. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, 11 772 человека. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо, чтобы прививку от коронавируса сделали 19 427 человек среди взрослого населения.