Лондон, 29 июля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Британская актриса Джоди Уиттакер покинет фантастический сериал «Доктор Кто» после тринадцатого сезона и трёх спецэпизодов. Об этом 29 июля сообщает издание Deadline.

Иван Шилов ИА REGNUM Джоди Уиттакер

Вместе с актрисой из проекта уйдёт шоураннер Крис Чибнелл. Пока неизвестно, кто заменит их в будущих сезонах.

Напомним, что Джоди Уиттакер играет Доктора Кто с 2017 года. Она является первой женщиной, исполняющей эту роль.