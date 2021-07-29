Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. 29 июля клуб «Остин» из МЛС объявил о подписании контракта с 25-летним аргентинским фланговым нападающим Себастьяном Дриусси, выступавшим ранее за «Зенит». О сроках соглашения не сообщается.

Fc-zenit.ru Себастьян Дриусси

Себастьян Дриусси воспользовался правом выкупа собственного контракта, чтобы досрочно покинуть санкт-петербургский «Зенит».

За четыре года в «Зенит» аргентинский нападающий принял участие в 138-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 24-мя результативными передачами.

На данный момент «Остин», набрав тринадцать очков после четырнадцати сыгранных туров, занимает одиннадцатое место в турнирной таблице МЛС 2021.