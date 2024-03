Вашингтон, 29 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Романтический фильм Netflix «Последнее письмо от твоего любимого» (The Last Letter from Your Lover) с Фелисити Джонс («Инферно», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории») стал хитом в США и других странах. Об этом 29 июля сообщил портал FlixPatrol.

Цитата из к/ф «Инферно». реж Рон Ховард. 2016. Венгрия, США Том Хэнкс и Фелисити Джонс

На этой неделе (26 июля — 1 августа 2021 года) мелодрама стала третьим по популярности фильмом Netflix в мире и вторым — в США. Первое место в рейтинге заняла лента «Кроваво-красное небо» режиссёра Петера Торварта, вторая позиция досталась южнокорейскому фильму «Королевство зомби: А Син с Севера», который является специальным эпизодом сериала «Королевство».

Фильм «Последнее письмо от твоего любимого» сняла актриса, сценарист и режиссёр Августина Фриззелл. В центре повествования находится журналистка, которая обнаруживает любовные письма, написанные в 1965 году. В основу картины лег роман писателей Ника Пейна и Эсты Сполдинг.