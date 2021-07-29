Киев, , 19:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий трёх спортсменов, у которых Международный олимпийский комитет отобрал награды из-за допинга. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Допинг Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о тяжелоатлетах Наталье Давыдовой, Ольге Коробке и Алексее Торохтие.

Давыдова и Крорбка завоевали бронзовую и серебряную медали в Пекине в 2008 году, однако в 2016 году их лишили наград.

Торохтий получил золотую медаль на Олимпиаде-2012 года в Лондоне, но в 2019 году был лишён награды из-за выявленного допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал членов олимпийской сборной Украины говорить по-украински на официальных мероприятиях во время Олимпиады в Токио.

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