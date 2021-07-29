Нью-Йорк, США, 29 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Netflix представил первый трейлер музыкального анимационного фильма «Виво». Его опубликовали 29 июля на официальном YouTube-канале сервиса.

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Картина расскажет о кинкажу по имени Виво, которому нужно исполнить песню о любви от имени своего хозяина Андреса. Главного героя озвучил Лин-Мануэль Миранда, он же написал музыку к мультфильму.

Премьера «Виво» состоится 6 августа 2021 года. Фильм выйдет на Netflix.