Турин, Италия, 29 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 36-летний центральный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в понедельник, 2 августа, приедет в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом» и начать работу с новым главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом 29 июля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Дарья Драй ИА REGNUM Джорджо Кьеллини. Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

На данный момент Джорджо Кьеллини находится в статусе свободного агента после истечения сроков предыдущего соглашения с «Ювентусом».

В составе сборной Италии Джорджо Кьеллини принял участие в пяти матчах Чемпионата Европы 2020. В финале «скуадра адзурра» с Кьеллини в составе одержала победу над сборной Англии в серии пенальти (3:2). 36-летний защитник провел на поле все 120 минут.

В прошедшем сезоне Джорджо Кьеллини принял участие лишь в семнадцати матчах итальянской Серии А, в которых отметился одной результативной передачей. Часть сезона футболист пропустил из-за травм.