Москва, 29 июля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер ролевой игры King's Bounty II. Его опубликовали на YouTube-канале 1C Entertainment 29 июля.

Игра King’s Bounty 2

В ролике показаны фрагменты игрового процесса King's Bounty II. Помимо этого, разработчики рассказали, что проект «ушёл на золото» — т. е. начинается производство дисков.

Напомним, что разработкой King's Bounty II занимается российская студия 1С Game Studios. Релиз намечен на 24 августа 2021 года.