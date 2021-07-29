Баку, 29 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 29 июля в Баку на стадионе «Шафа — Интер-Арена» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА «Кешля» — «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ben Sutherland УЕФА

На матч назначена белорусская бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком. Ассистенты главного судьи — Антон Гусев и Сергей Косовец. Виталий Малютин — резервный арбитр.

Стартовые составы команд:

«Кешля»: Намашко, Киртимов, Кулиев, Алиев, Салахлы, Бойович, Гаджиев, Силва, Нето, Гигаури, Гудиаби.

«Сочи»: Заболотный, Родригао, Терехов, Юрганов, Цаллагов, Прохин, Ангбан, Маргасов, Воробьев, Бурмистров, Дуганджич.

Первый матч, проходивший в Сочи на стадионе «Фишт», завершился крупной победой российского клуба со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Родригао (10' Кристиан Нобоа), Кристиан Нобоа (67' пенальти) и Максим Барсов (81' Кристиан Нобоа).