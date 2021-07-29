Вашингтон, 29 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Студия Developer Glass Bottom Games отложила релиз игры Skatebird. Об этом 29 июля она сообщила на своём YouTube-канале.

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Ранее разработчики объявили, что выпустят игру 12 августа 2021 года, сейчас они сообщили, что решили перенести релиз на 16 сентября 2021-го. Авторы Skatebird пояснили, что пошли на такой шаг из-за того, что хотят выпустить игру одновременно на всех заявленных платформах.

Релиз Skatebird состоится на Xbox One, Nintendo Switch и ПК (Steam), игра также появится в каталоге сервиса Xbox Game Pass. Она будет представлять собой необычный симулятор скейтбординга, который предложит геймерам управлять маленькой птицей, выполняющей трюки на скейтборде.