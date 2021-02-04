Нижний Новгород, 29 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов совместно со спецназом задержали жителя Нижнего Новгорода, пытавшегося продать крупную партию тяжелых наркотиков через нелегальный интернет-магазин. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

51.rosguard.gov.ru Сотрудники СОБР

Во время обыска в квартире 21-летнего нижегородца полицейские обнаружили и изъяли пакет со 135 граммами героина. Отмечается, что этого количества наркотика наркоманам хватило бы на 300 разовых доз.

Против неудавшегося наркоторговца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения.