Гавана, , 19:06 — REGNUM О смерти шести высокопоставленных кубинских военных в течение двух последних недель сообщает 29 июля Semana.

Куба Michael Nielsen

Недавно на Кубе скончался бригадный генерал Армандо Чой Родригес, генерал Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко.

17 июля скончался генерал Рубен Мартинес Пуэнте, в эти же дни — Агустин Пенья Поррес и бригадный генерал Иван Дюпонте Кабралес, 20 июля — Марсело Вердеция Пердомо (телохранитель Фиделя Кастро).

Также стало известно о кончине Хильберто Антонио Кардеро. Все покойные были пожилыми людьми.

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