Гавана, 29 июля 2021, 19:06 — REGNUM О смерти шести высокопоставленных кубинских военных в течение двух последних недель сообщает 29 июля Semana.
Недавно на Кубе скончался бригадный генерал Армандо Чой Родригес, генерал Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко.
17 июля скончался генерал Рубен Мартинес Пуэнте, в эти же дни — Агустин Пенья Поррес и бригадный генерал Иван Дюпонте Кабралес, 20 июля — Марсело Вердеция Пердомо (телохранитель Фиделя Кастро).
Также стало известно о кончине Хильберто Антонио Кардеро. Все покойные были пожилыми людьми.
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