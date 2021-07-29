Нижний Новгород, 29 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Бывшего начальника финансово-экономического отдела управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области суд признал виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Подсудимого уличили в том, что в период с 2017 по 2020 года он вместе с руководителями подразделений регионального управления ФСИН вымогал у своих подчиненных часть их премий — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с каждого из них.

В итоге они незаконно обогатились на 859 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника нижегородской пенитенциарной системы к одному году лишения свободы условно. А также на два года лишил его права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной службе.