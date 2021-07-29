Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Массовое пищевое отравление в детском саду Фрунзенского района Санкт-Петербурга привело к возбуждению уголовного дела. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

EdMontez Ребенок с едой

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по факту отравления воспитанников детского сада № 55 и выявила нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

«Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.